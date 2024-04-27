Blackview провела премьеру неубиваемого смартфона BL9000 Pro с тепловизором

Blackview представила общественности неубиваемый смартфон BL9000 Pro с тепловизором FLIR, идеальным для охотников. Защита по стандартам MIL-STD-810H, IP68 и IP69K обеспечивает надежность данного устройства, но его вес составляет 412 граммов.

Работает гаджет на SoC MediaTek Dimensity 8020 с Android 14. Внутри есть 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти, а экран новинки защищен стеклом Gorilla Glass Victus. Камеры смартфона при этом имеют разрешение 50 Мп.

Цена на сайте компании - 40 490 рублей, а его продажи начнутся уже с 6 мая.