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Blackview провела премьеру неубиваемого смартфона BL9000 Pro с тепловизором

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Blackview провела премьеру неубиваемого смартфона BL9000 Pro с тепловизором
Новости Hi-Tech
Источник фото: YouTube

Blackview представила общественности неубиваемый смартфон BL9000 Pro с тепловизором FLIR, идеальным для охотников. Защита по стандартам MIL-STD-810H, IP68 и IP69K обеспечивает надежность данного устройства, но его вес составляет 412 граммов.

Работает гаджет на SoC MediaTek Dimensity 8020 с Android 14. Внутри есть 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти, а экран новинки защищен стеклом Gorilla Glass Victus. Камеры смартфона при этом имеют разрешение 50 Мп. 

Цена на сайте компании - 40 490 рублей, а его продажи начнутся уже с 6 мая.

Информационное агентство «Informing»

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