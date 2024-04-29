Nokia 3210 возвращается спустя 25 лет с современными обновлениями

Спустя 25 лет HMD Global возвращается к культовому телефону Nokia 3210, представив его с разными современными обновлениями.

Характеристики новой модели

Новая модель, как пишет iXBT.com, обещает длительное время автономной работы, поддержку Bluetooth, а также возможность работы 4G. Несмотря на сохранение классического дизайна, на задней панели гаджета появилась камера, отсутствовавшая когда-то в оригинальной версии.

Подробности о новом устройстве пока что остаются в секрете. Nokia 3210 ожидается в продаже в мае. Предварительно был представлен кнопочный телефон Nokia 220 2024 4G всего за 40 долларов.