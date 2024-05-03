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Пользователям в России назвали признаки слежки мошенников за смартфоном

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Пользователям в России назвали признаки слежки мошенников за смартфоном
Новости Hi-Tech
Фото: @JESHOOTS-com / pixabay.com

Антон Немкин, член комитета Государственной Думы по информационной политике, предупредил всех россиян о возможности слежки за пользователями через их смартфоны. Он указал на несколько признаков, среди которых быстрый разряд аккумулятора, самопроизвольное включение камеры, микрофона, автозапуск программ в фоновом режиме.

Немкин говорит, что любая подозрительная активность с телефоном должна вызывать беспокойство, поэтому посоветовал пользователям обращаться за помощью к специальным сервисам, предоставляемым операторами связи. Для проверки подозрительных ситуаций эксперт рекомендует применять короткие коды, отправляемые на определенные номера, но призывает быть осторожными и предпочесть такие действия только под руководством специалистов.

Также он советует хранить данные на внешних дисках, а в случае необходимости сбросить настройки устройства до заводских.

Информационное агентство «Informing»

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