Пользователям в России назвали признаки слежки мошенников за смартфоном

Антон Немкин, член комитета Государственной Думы по информационной политике, предупредил всех россиян о возможности слежки за пользователями через их смартфоны. Он указал на несколько признаков, среди которых быстрый разряд аккумулятора, самопроизвольное включение камеры, микрофона, автозапуск программ в фоновом режиме.

Немкин говорит, что любая подозрительная активность с телефоном должна вызывать беспокойство, поэтому посоветовал пользователям обращаться за помощью к специальным сервисам, предоставляемым операторами связи. Для проверки подозрительных ситуаций эксперт рекомендует применять короткие коды, отправляемые на определенные номера, но призывает быть осторожными и предпочесть такие действия только под руководством специалистов.

Также он советует хранить данные на внешних дисках, а в случае необходимости сбросить настройки устройства до заводских.