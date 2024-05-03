Россиян научили раскрывать мошенников всего по 2 фразам: что их выдает?

Эксперты в области безопасности выделили определённые словосочетания, которые почти всегда указывают на то, что собеседник может быть мошенником. К таким фразам относятся, например, «лицевой счёт» и «финансовая ячейка». Если при разговоре по телефону с незнакомцем вы услышите подобные обороты, то рекомендуется быть более бдительным и, возможно, прервать разговор.

При этом эксперты призывают не вступать в издевательские диалоги с мошенниками, а просто прекратить общение, пишет портал progorod33.ru.