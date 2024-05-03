AnTuTu привёл топ самых мощных бюджетных телефонов на Android в 2024 году

Апрельский рейтинг самых мощных и при этом недорогих Android-смартфонов, опубликованный AnTuTu, представляет интерес для тех, кто ищет оптимальное соотношение цены и производительности.

В лидерах списка оказались устройства от таких производителей, как OnePlus, Realme и Xiaomi

Впечатляет, что OnePlus Ace 3V смог занять первое место, опередив Realme GT Neo6 SE и Redmi K70E. Эти модели демонстрируют впечатляющую производительность, основанную на передовых чипах Snapdragon и MediaTek.

Realme GT Neo5 SE и Redmi Note 12 Turbo, оба работающие на базе Snapdragon 7+ Gen 2, оказались на четвёртом и пятом местах соответственно.

С шестого по девятое места получили гаджеты на чипе MediaTek Dimensity 8200: Oppo Reno 11 — 994 тыс. баллов, iQOO Neo7 SE и iQOO Z8 — 968 тыс. баллов, Redmi Note 12T Pro — 885 тыс.

Десятое место занял OnePlus Ace с чипом Dimensity 8100 Max.