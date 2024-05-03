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Какие девайсы Apple покажет на презентации 7 мая — всем фанатам приготовиться

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Какие девайсы Apple покажет на презентации 7 мая — всем фанатам приготовиться
Новости Hi-Tech
Фото: @freepik / freepik.com

Презентация Apple, запланированная на 7 мая, обещает быть насыщенной и интересной для всех поклонников этого бренда. Ожидается, что компания представит новые версии iPad Pro и iPad Air с рядом значительных улучшений, таких как OLED- и LCD-экраны различных диагоналей, процессоры (М4 для iPad Pro и М2 или М3 для iPad Air), улучшенные фронтальные камеры. 

Одним из основных анонсов будет алюминиевая версия клавиатуры Magic Keyboard

Одним из основных анонсов будет алюминиевая версия клавиатуры Magic Keyboard, что привлечет внимание тех, кто предпочитает ноутбукоподобный опыт применения iPad. Обновленный стилус Apple Pencil в черном цвете будет дополнительным приятным сюрпризом для покупателей. 

Наконец, в рамках презентации ожидается анонс новой версии операционной системы iOS 18, которая, как ожидается, принесет изменения в привычные приложения для iPhone и iPad, делая использование устройств еще более функциональным.

Информационное агентство «Informing»

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