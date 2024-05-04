Правила безопасности: как россиянам закрыть мошенникам доступ к своему смартфону

Следящие за пользователями мошенники могут активировать камеру и микрофон смартфона без ведома пользователя, а также запустить программы в фоновом режиме.

Противовирусная программа поможет предотвратить доступ мошенников к данным устройства

Урван Парфентьев, сотрудник Центра безопасного интернета, советует гражданам обратить внимание на подозрительное поведение гаджета, что может указывать на наличие вредоносных программ. Пользователям следует устанавливать и активировать антивирусное ПО, быть критичными к внешним ссылкам, загружать приложения исключительно из проверенных источников. Парфентьев добавил, что противовирусная программа поможет предотвратить доступ мошенников к данным устройства.

А вот Борис Лопатин из «МегаФона» рекомендует россиянам добавлять в избранное браузера популярные сайты или стартовые страницы соцсетей с целью избежать взлома аккаунтов. Кроме того, не нужно переходить по подозрительным ссылкам, пишет Вечерняя Москва.