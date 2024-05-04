На целых 35%: В России резко подешевел iPhone 15 Pro Max

Цены на последнюю модель iPhone 15 Pro Max от Apple в Российской Федерации резко снизились. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.ru.

Так, если в начале продаж этот девайс стоил 200 тысяч рублей, то сейчас его цена составляет 120 тысяч рублей, что означает падение стоимости примерно на 35%. Это, к слову, далеко не первый случай падения цен на iPhone в РФ.

Примерно месяц назад отмечалось снижение ценника на iPhone 13 до 60 тысяч рублей. Согласно данным «Национальной службы новостей», выручка американской корпорации Apple в России сократилась более чем в 23 раза.