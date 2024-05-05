Telegram решил раздать $30 млн. Кто получит деньги?

Акция от Wallet в Telegram и TON Foundation раздаст 30 млн долларов. Они предлагают участникам хранение USDT с возможностью получения 50% годовых, ограниченных до 3000 USDT.
Начисления процентов будут изменяться: первые две недели - 50%, затем снизятся до 25% на следующие две недели. Проценты будут начисляться в Toncoin на некастодиальный кошелек TON Space.
Акция вызывает вопросы о безопасности данных и долгосрочной стабильности
Участники должны будут предоставить свои данные, что вызывает определённые сомнения.
Эта акция, хоть и привлекательна на первый взгляд, вызывает вопросы о безопасности данных и долгосрочной стабильности, пишет Finam.Ru.