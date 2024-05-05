Информинг » Наука и техника » Новости Hi-Tech » Telegram решил раздать $30 млн. Кто получит деньги?

Telegram решил раздать $30 млн. Кто получит деньги?

Image 16+
Telegram решил раздать $30 млн. Кто получит деньги?
Новости Hi-Tech
Фото: @freepik / freepik.com

Акция от Wallet в Telegram и TON Foundation раздаст 30 млн долларов. Они предлагают участникам хранение USDT с возможностью получения 50% годовых, ограниченных до 3000 USDT. 

Начисления процентов будут изменяться: первые две недели - 50%, затем снизятся до 25% на следующие две недели. Проценты будут начисляться в Toncoin на некастодиальный кошелек TON Space. 

Акция вызывает вопросы о безопасности данных и долгосрочной стабильности

Участники должны будут предоставить свои данные, что вызывает определённые сомнения. 

Эта акция, хоть и привлекательна на первый взгляд, вызывает вопросы о безопасности данных и долгосрочной стабильности, пишет Finam.Ru.

Информационное агентство «Informing»

AnTuTu привёл топ самых мощных бюджетных телефонов на Android в 2024 году

AnTuTu привёл топ самых мощных бюджетных телефонов на Android в 2024 году

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
На целых 35%: В России резко подешевел iPhone 15 Pro Max

Вчера, 14:43

Правила безопасности: как россиянам закрыть мошенникам доступ к своему смартфону

Вчера, 05:23

Какие девайсы Apple покажет на презентации 7 мая — всем фанатам приготовиться

3-05-2024, 18:13

AnTuTu привёл топ самых мощных бюджетных телефонов на Android в 2024 году

3-05-2024, 16:18

Россиян научили раскрывать мошенников всего по 2 фразам: что их выдает?

3-05-2024, 13:33

Пользователям в России назвали признаки слежки мошенников за смартфоном

3-05-2024, 11:13

Nokia 3210 возвращается спустя 25 лет с современными обновлениями

29-04-2024, 21:53

Blackview провела премьеру неубиваемого смартфона BL9000 Pro с тепловизором

27-04-2024, 10:58

Названа дата презентации Samsung Galaxy Unpacked-2024

26-04-2024, 17:03

Цены на жесткие диски взлетели до небес: Вините в этом ИИ

26-04-2024, 10:58

В армии запретят использование iPhone из соображений безопасности

24-04-2024, 16:58

ИТ-эксперт Касперская: смартфоны россиян точно заблокируют при начале войны с США

24-04-2024, 15:43

Без шумихи: состоялась официальная премьера Samsung Galaxy C55 в Китае

22-04-2024, 22:18

Россиян предупреждают о новой схеме кражи аккаунтов в Telegram

21-04-2024, 20:18

Состоялась премьера нового флагмана Huawei Pura 70 Ultra — конкурента

19-04-2024, 22:53

Физик Эргаш Нуруллаев объяснил, куда прятать телефон на ночь

19-04-2024, 21:48

Состоялась премьера смартфона OPPO A3 Pro с защитой от воды до получаса

14-04-2024, 10:33

Искусственный интеллект для Nike провел разработку уникальной коллекци кроссовок

14-04-2024, 04:43

Эксперты провели анализ и сообщили о рекордном падении цен на iPhone 14 в России

12-04-2024, 16:23

AndroidInsider назвал самые худшие в мире смартфоны Redmi, не рекомендованные к покупке

10-04-2024, 18:13

Новости партнеров
2023
ru-RU