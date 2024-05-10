Специалисты DxOMark назвал смартфон с самой лучшей камерой

Специалисты DxOMark подтвердили лидерство камеры в смартфоне Huawei Pura 70 Ultra. Эксперты отметили универсальность камеры благодаря основному модулю на 50 Мп, сверхширокоугольному на 40 Мп и телеобъективу на 50 Мп, а также фронтальной камере на 13 Мп.

Они отметили высокую точность экспозиции, цветопередачу, эффективность автофокуса и качество портретных снимков с естественным эффектом боке.

Единственный недостаток - потеря деталей в слабом освещении в режиме видеосъемки. Общая оценка камеры - 163 балла, что позволило занять Huawei Pura 70 Ultra первое место в рейтинге камер смартфонов.

Honor Magic6 Pro и Huawei Mate 60 Pro+ заняли второе и третье места соответственно. iPhone 15 Pro Max занял шестое место.