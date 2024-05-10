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CMF готовит «супербюджетный» Phone 1 — фото новинки утекли в Сеть

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CMF готовит «супербюджетный» Phone 1 — фото новинки утекли в Сеть
Новости Hi-Tech
Источник фото: YouTube

CMF готовится к запуску своего первого смартфона - Phone 1. По слухам, его стоимость составит около 140 долларов. Ожидается, что смартфон будет иметь большой 6,5-дюймовый дисплей, чипсет MediaTek Dimensity 5G для высокой производительности и поддержки нового поколения связи. 

Детали пока не раскрываются

Аккумулятор на 5?000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт обещает долгую автономную работу. Предполагается, что корпус будет в основном из пластика с защитой дисплея стеклом Gorilla Glass. Детали о камерной системе пока не раскрываются, но говорят о наличии одного заднего датчика. 

Возможные цветовые варианты включают белый, черный, оранжевый. При этом информация о программном обеспечении или будущих обновлениях остается неизвестной.

Информационное агентство «Informing»

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