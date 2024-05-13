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Опубликован ТОП-6 лучших Android-смартфонов на данный момент

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Опубликован ТОП-6 лучших Android-смартфонов на данный момент
Новости Hi-Tech
Источник фото: YouTube

GameRant поделился списком наилучших Android-смартфонов, доступных в мае 2024 года. В нем можно найти именно то, что соответствует любым предпочтениям. 

На вершине списка стоит Google Pixel 8 Pro, обладающий не только высокой производительностью, но и качественной камерой, стабильной операционной системой и множеством удобных функций искусственного интеллекта. 

Samsung Galaxy S24 Ultra выделяется среди премиальных моделей благодаря поддержке функциональности и стилуса, сравнимой с планшетом. 

Asus Zenfone 10 заслуживает внимания за свой стильный дизайн и удобство использования, особенно, если вы предпочитаете компактные устройства. 

OnePlus Open признан лучшим складным смартфоном на Android, а Google Pixel 7a — наиболее удачным в категории доступных устройств. Что касается OnePlus 12R, то он выделяется своей впечатляющей автономностью, что делает его привлекательным выбором для тех, кто ценит долгое время работы без подзарядки, пишет Ferra.

Информационное агентство «Informing»

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