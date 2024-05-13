Опубликован ТОП-6 лучших Android-смартфонов на данный момент

GameRant поделился списком наилучших Android-смартфонов, доступных в мае 2024 года. В нем можно найти именно то, что соответствует любым предпочтениям.

На вершине списка стоит Google Pixel 8 Pro, обладающий не только высокой производительностью, но и качественной камерой, стабильной операционной системой и множеством удобных функций искусственного интеллекта.

Samsung Galaxy S24 Ultra выделяется среди премиальных моделей благодаря поддержке функциональности и стилуса, сравнимой с планшетом.

Asus Zenfone 10 заслуживает внимания за свой стильный дизайн и удобство использования, особенно, если вы предпочитаете компактные устройства.

OnePlus Open признан лучшим складным смартфоном на Android, а Google Pixel 7a — наиболее удачным в категории доступных устройств. Что касается OnePlus 12R, то он выделяется своей впечатляющей автономностью, что делает его привлекательным выбором для тех, кто ценит долгое время работы без подзарядки, пишет Ferra.