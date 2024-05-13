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SciTechDaily: «Мертвоботы» могут в цифровом виде преследовать близких людей

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SciTechDaily: «Мертвоботы» могут в цифровом виде преследовать близких людей
Новости Hi-Tech
Фото: @geralt / pixabay.com

Исследователи из Кембриджского университета предупреждают о возможном вреде использования искусственного интеллекта для создания «мертвых ботов», имитирующих ушедших из жизни близких. Технология Griefbots позволяет вести разговоры с умершими, однако она может стать объектом скрытой рекламы и разного рода манипуляций. 

Специалисты подчеркивают высокий риск таких технологий без должного контроля. Существующие сервисы уже могут вызывать эмоциональный стресс у интернет-пользователей, поэтому рекомендуется разработать протоколы, запрещающие применение «мертвых ботов» в целях манипуляции и защищающие психологическое благополучие юзеров.

Информационное агентство «Informing»

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