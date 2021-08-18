Биолог Печковский предупредил об ухудшении зрения после вакцинации от COVID-19

Москвичка, привившаяся «Спутником V», пожаловалась на ухудшение зрения после вакцинации от коронавируса.

«Ощущение, словно смотрю через чужие оптические очки: все расплывается», – рассказала девушка.

Член президиума Федерации лабораторной медицины РФ, молекулярный биолог Евгений Печковский в беседе с ОСН подтвердил, что подобный побочный эффект может наблюдаться, если речь идет о прививке вакцинами на основе аденовирусного вектора.

«Ухудшение зрения после прививки может быть связано с вирусным поражением конъюнктивы. Ведь в основе векторных вакцин, к которым относится и наш «Спутником V», лежит аденовирус», ? растолковал он.

ОСН сообщает, что такого же мнения придерживается и источник в Минздраве, пожелавший остаться неизвестным. Собеседник издания объяснил, что речь идет об фарингоаденоконъюктивальном синдроме. Кроме ухудшения зрения, могут еще воспаляться лимфоузлы, болеть горло.

«После вакцинации аденовирус в векторной вакцине связывается с эпителиоидными клетками. Поэтому может возникать боль в горле, воспаляться и увеличиваться лимфоузлы. Соответственно, воспаляется и конъюнктива. В рамках исследований вакцины люди жаловались на «сеточку в глазах». Это как раз проявления конъюнктивита», ? поведал источник.

Он добавил, что этот побочный эффект встречается довольно часто и с ним ученые сталкивались еще на старте исследований «Спутника V».

Однако, посетовал собеседник, в стране нет статистики по этой «побочке», ее попросту никто не ведет. А вот в Сербии, где тоже прививаются этой вакциной, она имеется. Переживать по поводу этого эффекта не стоит.

«Воспаление конъюнктивы после вакцинации процесс обратимый. Ускорить выздоровление можно каплями с кромоглициевой кислотой, любимыми препаратами с эффектом искусственной слезы», ? поделился рекомендацией представитель Минздрава.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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