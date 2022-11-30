Певец Филипп Киркоров пообещал принять участие в съемках новогоднего фильма «Елки 10»

Самая известная новогодняя картина "Ёлки" снова на экранах. 1 декабря в прокат выходит девятая часть любимой саги. Первыми по традиции оценили комедию в столичном кинотеатре "Октябрь" знаменитости.

Королем вечера по праву стал Филипп Киркоров. Поп-король привел в кино не только детей (Аллу-Викторию и Мартина), но тетю и дядю из Болгарии. Сам Филипп Бедросович на удивление пребывал в благостном настроении. Он даже посмеялся вместе с журналистами над нарядом цыплячьего цвета.

«Мы с семьей пришли на любимый новогодний кинофильм. Видите, вырядился как клоун. Уверен, что в наступающем году выйдут "Ёлки-10". Я сыграю, увидите!», - заявил артист.

Примечательно, на премьере были замечены Юлия Савичева, Федор Добронравов, Эвелина Бледанс, Елена Захарова, Ольга Кабо и многие другие знаменитости.