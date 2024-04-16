Трем знакам посчастливится избавиться от долгов и приумножить свое состояние в ближайшую неделю

Наступает время избавления от лишнего, что мешает проживанию лучшей жизни. Об этом говорит астролог Павел Глова. На этой неделе некоторые могут столкнуться с нелепыми ситуациями, став жертвами мошенников. Однако другим открывается шанс решить финансовые проблемы и избавиться от долгов.

Для Дев важно правильное управление финансами.

Весам стоит перестать разбазаривать время и начать решать свои проблемы.

Близнецам следует доверять своему внутреннему голосу и не рисковать, чтобы выйти из сложных ситуаций, пишет портал ngnovoros.ru.