До конца 2024 года личная жизнь Козерогов будет напоминать американские горки

Краткие астрологические прогнозы для нескольких знаков зодиака на 2024 год:

Овен

Апрель и летние месяцы обещают быть особенно позитивными, включая романтические отношения. Октябрь требует особого внимания к здоровью, а ноябрь важен для завершения дел года.

Телец

В апреле необходима осторожность в финансовых вопросах. Май и июль обещают быть удачными, но август и сентябрь потребуют усилий. Осенние месяцы хороши для дел и карьеры.

Близнецы

Апрель и май — время затишья, но июнь будет удачным. В июле стоит избегать курортных романов, а август лучше подойдет для отдыха. Постарайтесь закончить важные дела к середине ноября.

Рак

Апрель сложный, но лето — время экспериментов и решительных шагов. Август — хороший месяц для отдыха, так как сентябрь и октябрь будут напряженными. Конец года будет продуктивным.

Лев

В апреле предстоит упорная работа. Июнь и сентябрь подходят для отдыха и романтики. В другие месяцы будет много дел, а ноябрь требует бережного отношения к здоровью. Декабрь энергичен.

Дева

Апрель и май хороши для любви и творчества, но не для карьеры и финансов. С июня до августа ожидается активный период в делах и отношениях. Отпуск стоит запланировать на август. Осень тоже принесет успех.

Весы

Весна и осень будут романтичными периодами, однако велика вероятность увлечений, которые могут повредить существующим отношениям. Летом и осенью ожидается баланс между работой и отдыхом. Исключением является август, который лучше провести в спокойной обстановке.

Скорпион

Рекомендуется завершить масштабные проекты до осени. Первая половина года благоприятна, но во второй половине могут возникнуть сложности. Июнь — подходящий месяц для отдыха, чтобы набраться сил для дальнейших дел.

Стрелец

До мая дела и романтические отношения будут благоприятны. С лета 2024 года до лета 2025 года ожидается успех для тех, кто готов принимать быстрые решения. Лето будет временем адаптации к новым условиям, и важно поддерживать близкие отношения.

Козерог

Апрель и июнь будут интенсивными месяцами, требующими терпения и дисциплины. В августе и октябре стоит избегать конфликтов и проявлять дипломатичность. Год завершится на высокой ноте с энергетическим подъемом в конце ноября и декабре.

Водолей

2024 год может стать годом важных перемен. Лучше не сопротивляться, а направлять их в нужное русло. До июля звезды благоприятствуют переменам, затем предстоит проверка решимости до середины ноября. В декабре ожидается мощный рывок, определяющий итоги года.

Рыбы

Год ориентирован на сохранение существующего положения вещей. До июня звезды проявляют благосклонность, однако июль может принести беспокойство в делах и отношениях. Период перемен ожидается в начале весны 2025 года, поэтому стоит подготовиться к будущим шагам.