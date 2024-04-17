В гневе они ужасны: три самых «психованных» знака зодиака

Наша нервная система подвергается воздействию различных раздражителей, вызывая разные реакции у людей. Астрологи отмечают, что некоторые знаки зодиака чаще проявляют повышенную эмоциональность.

Овен

Овен известен своим взрывным характером, реагируя остро на критику и несоблюдение его желаний. По мнению астрологов, причина в его насыщенном образе жизни, и ему нужен полноценный отдых.

Лев

Львы также склонны к эмоциональным вспышкам и часто стремятся к контролю над окружающими. Рекомендуется для них научиться снимать напряжение, например, через занятия спортивными единоборствами.

Рыбы

Чувствительные Рыбы могут долго копить негативные эмоции и внезапно проявлять их, обрушившись на окружающих. Йога, танцы и другие творческие занятия могут помочь им восстановить внутреннюю гармонию и смотреть на мир более оптимистично, пишет ngnovoros.ru.