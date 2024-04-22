Поцелованный богом: Тамара Глоба назвала везунчиков, кто заработает в апреле баснословные деньги

Астролог Тамара Глоба утверждает, что для людей, родившихся под знаком Стрельца, апрель будет особенным временем. Она предсказывает, что они смогут достичь больших успехов в бизнесе и получить значительную прибыль. В этом месяце Стрельцы обретут новые возможности для роста и развития, а также улучшат свое финансовое положение с новой зарплатой или другими источниками дохода.

Они также смогут яснее понять свое предназначение и истинные цели, что поможет им почувствовать себя счастливыми и удовлетворенными без необходимости объяснений или подтверждений от других, пишет ngnovoros.ru.