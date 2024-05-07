5 знаков Зодиака почувствуют особое влияние майского новолуния, которое произойдет 8 мая

8 мая произойдет новолуние в знаке Тельца. Этот день поможет некоторым знакам зодиака разобраться в своих эмоциях, поставить цели и наладить личную жизнь. Об этом сообщает новосибирский астролог Елена Коржаневская, передает Ngs.ru.

Во время новолуния происходит формирование нового жизненного цикла и пройдет оно в знаке Тельца, между Венерой и Ураном с Юпитером. Этот день станет благоприятным для Тельцов, Дев, Козерогов, Рыб и Раков. Новолуние 8 мая может стать отправной точкой для начала успешного финансового проекта, получения выгодного партнерства, открытия какого-нибудь бизнеса или получения новой должности.

В личной жизни представителей этих знаков зодиака наступает период романтических отношений, которые в результате приведут к заключению брака и переменам в финансовом положении.

8 мая стоит уделять больше внимания семье, можно заняться каким-нибудь любимым делом и верить в то, что все цели обязательно будут исполнены.