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Названы самые пьющие знаки Зодиака: им нельзя даже смотреть на спиртное

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Названы самые пьющие знаки Зодиака: им нельзя даже смотреть на спиртное
Гороскопы
Фото: freepik.com

Астрологи утверждают, что знак зодиака может дать нам подсказку о склонности к алкоголизму. Представляю краткий рейтинг знаков:

  • Козерог. Спиртное отнимает у них много сил, так как они предпочитают контролировать свою жизнь.
  • Дева. Понимают, что в алкогольном опьянении становятся неадекватными, поэтому избегают напитков на вечеринках.
  • Рак. Знают об опасности алкоголя для здоровья и стараются избегать излишеств.
  • Весы. Могут начать злоупотреблять, из-за непринятия себя и окружающего мира.
  • Лев. Предпочитают употреблять алкоголь в приятной компании, но поведение в состоянии опьянения может варьироваться.
  • Водолей. Гордятся способностью не употреблять спиртное.
  • Телец. Предпочитают выпивать вино в хорошей компании.
  • Стрелец. Употребляют алкоголь для развлечения и веселья, редко становясь настоящими алкоголиками.
  • Овен. Могут злоупотреблять из-за своей энергии и импульсивности.
  • Близнецы. Их двойственная природа делает их трудными для определения.
  • Рыбы. Могут искать утешение в алкоголе, но поддержка близких может помочь им избежать зависимости.
  • Скорпион. Чувствительны, и алкоголь может стать для них способом скрыть проблемы, но они чаще всего находят силы выбраться из ужасного положения.

Информационное агентство «Informing»

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