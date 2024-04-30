Названы самые пьющие знаки Зодиака: им нельзя даже смотреть на спиртное

Астрологи утверждают, что знак зодиака может дать нам подсказку о склонности к алкоголизму. Представляю краткий рейтинг знаков:
- Козерог. Спиртное отнимает у них много сил, так как они предпочитают контролировать свою жизнь.
- Дева. Понимают, что в алкогольном опьянении становятся неадекватными, поэтому избегают напитков на вечеринках.
- Рак. Знают об опасности алкоголя для здоровья и стараются избегать излишеств.
- Весы. Могут начать злоупотреблять, из-за непринятия себя и окружающего мира.
- Лев. Предпочитают употреблять алкоголь в приятной компании, но поведение в состоянии опьянения может варьироваться.
- Водолей. Гордятся способностью не употреблять спиртное.
- Телец. Предпочитают выпивать вино в хорошей компании.
- Стрелец. Употребляют алкоголь для развлечения и веселья, редко становясь настоящими алкоголиками.
- Овен. Могут злоупотреблять из-за своей энергии и импульсивности.
- Близнецы. Их двойственная природа делает их трудными для определения.
- Рыбы. Могут искать утешение в алкоголе, но поддержка близких может помочь им избежать зависимости.
- Скорпион. Чувствительны, и алкоголь может стать для них способом скрыть проблемы, но они чаще всего находят силы выбраться из ужасного положения.