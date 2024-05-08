Астропрогноз в день новолуния в мае 2024 года и его влияние на человека

8 мая 2024 года в 6:22 по мск началось Новолуние. В этот день освещенность Луны составляет 0% и все, что можно увидеть - это темное пятно. Фаза новой Луны будет длиться один день, пишет ysia.ru.

Влияние на человека

Еще с давних времен верят, что новолуние способно влиять на самочувствие человека и жизненные процессы. Этот период принято считать энергетическим спадом. По мнению астрологов, в это время мужчины стают агрессивными, женщины впадают в депрессию, а дети начинают капризничать.

Астропрогноз

На каждый знак зодиака новолуние влияет по-своему. Овны будут вдохновляться новыми идеями, Близнецы смогут установить новые полезные контакты, Раки получат внутренний рост. Что касается Львов, то они смогут в новолуние проявить свои таланты и навыки, Девы получат новые возможности в продвижении по карьерной лестнице, а у Весов усилится внутренняя интуиция.

Скорпионы ощутят финансовые трудности, Стрельцам стоит обратить внимание на свое здоровье и наладить образ жизни. Козерогам стоит быть сдержаннее в эмоциях, Водолеи наконец смогут самовыразиться и проявить свои таланты, а Рыбы в период новолуния будут открыты к новым знакомствам и романтическим отношениям.