Глоба назвала 2 знака, которым улыбнется большая удача в конце мая 2024

Астролог предсказала бешеный успех в мае двум знакам. Об этом сообщает издание «Наша газета».

Астролог Тамара Глоба увидела, что для двух знаков зодиака оставшаяся половина мая обещает стать чрезвычайно успешной. Речь идет о Раках и Водолеях.

Раки

Так, Ракам специалист прогнозирует в мае расцвет и подъем. В этот период, отметила Глоба, им под силу будет достичь невиданного ранее успеха. Но при этом придется преодолеть значительные изменения. Большую финансовую выгоду смогут принести те проекты, которые потребуют на время уехать из дома.

«Вас ждут новые идеи, которые будут поддержаны руководством», — добавила она.

Вместе с тем астролог предупредила Раков о необходимости уделить внимание близким, а также решить коммуникационные и жилищные проблемы.

Водолеи

Не менее удачными, по прогнозам астролога, оставшиеся дни весны станут и для Водолеев. Для них откроются внимание и восхищение окружающих. И потенциал Водолеев в этот период поражают свой глубиной, как и возможности для подъема для представителей этого знака.

Вместе с тем на волне эйфории от рабочих и финансовых успехов Водолеям не нужно забывать о своих близких.

Одиноким же Водолеям Глоба предсказала большие успехи в общении с противоположным полом.