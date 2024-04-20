Кому несказанно повезёт в апреле: фортуна выбрала 2 знака Зодиака

В текущем году лишь два дня выделяются особенно благоприятными для всех знаков Зодиака. 21 апреля и 30 апреля признаны идеальным временем для начала новых начинаний. Указанные дни обещают удачу и успех в любых начатых проектах. Они могут принести новые связи, финансовые возможности и выгодные контакты.

Надо проявить активность

Гороскоп предсказывает наивысший уровень удачи для Стрельцов и Львов, но и для других знаков Зодиака эти дни будут наполнены радостью и успехом. Возможны приятные встречи и новые счастливые отношения. Однако, чтобы воспользоваться этими благоприятными днями, надо проявить активность. Например, отправиться на прогулку или заняться спортом, так как удача предпочитает действующих людей, сообщает ngnovoros.ru.