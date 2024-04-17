Весы смогут разрешить давний конфликт, Рыбам этот день принесет глубокие личностные переживания

Хороший день для всех знаков зодиака! Овнам сегодня стоит рассмотреть новые возможности, но при этом быть осторожными. Тельцам принесет умиротворение в отношениях, а Близнецы встретят новых людей.

Ракам предстоит эмоциональный день, Львам — творческий, а Девам нужно обратить внимание на детали. Весы ожидают успешные социальные отношения, а Скорпионов — испытания.

Стрельцам предстоят приятные события, а Козерогам — карьерный рост. Водолеи насладятся общением с друзьями, а Рыбам придется принять эмоциональные переживания, пишет ngnovoros.ru.