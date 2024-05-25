Невролог назвал 5 способов, которые помогут улучшить память

В интервью порталу АиФ врач-невролог Игорь Мацокин поделился лучшими способами улучшения памяти.

Как избежать проблем с памятью

Многие с годами начинают жаловаться на проблемы с памятью, а чтобы этого избежать, доктор советует изучать иностранные языки, разгадывать головоломки и кроссворды, читать книги. Для формирования новых нейронных связей нужно постоянно менять привычные маршруты, заводить новые знакомства. Важна также регулярная физическая активность. Не обязательно при этом бегать и посещать тренажерный зал — достаточно играть в настольные игры на свежем воздухе. Для улучшения памяти специалист рекомендуют включить в свой рацион зеленые листовые овощи, орехи, рыбу жирных сортов, ягоды.