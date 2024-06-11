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Можно ли восстановить печень при циррозе, объяснил врач-гепатолог Богомолов

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Можно ли восстановить печень при циррозе, объяснил врач-гепатолог Богомолов
Здоровье
Фото: @macrovector / freepik.com

Цирроз печени является серьезным хроническим заболеванием, при котором орган перестает выполнять функции. Врач-гепатолог Павел Богомолов объясняет, что поможет восстановить печень.

Орган способен восстановиться

По словам главного гепатолога Министерства здравоохранения Московской области, все хронические болезни печени могут привести к циррозу. Однако после острых состояний орган способен восстановиться до своего первозданного состояния.

Доктор отмечает, что даже после острого алкогольного гепатита не требуется дополнительного лечения. Важно лишь своевременно диагностировать и лечить хронические недуги, чтобы они не прогрессировали. Даже если пациент уже на стадии цирроза, то эффективная и регулярная терапия может привести к обратному эффекту, если удается вылечить основное заболевание.

Информационное агентство «Informing»

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