Информинг » Здоровье » Могут внезапно умереть: ветеринар назвал 4 породы собак, у которых слабое сердце

Могут внезапно умереть: ветеринар назвал 4 породы собак, у которых слабое сердце

Image 16+
Могут внезапно умереть: ветеринар назвал 4 породы собак, у которых слабое сердце
Здоровье
Фото: master1305 / freepik.com

На популярной страничке в TikTok ветеринар Бен регулярно делится полезными советами для заботливых владельцев домашних питомцев. Недавно эксперт обратил внимание на сердечно-сосудистые заболевания, которые часто встречаются у определенных пород собак. 

На первом месте доберманы. По его словам, более 58% собак старше 7 лет страдают от дилатационной кардиомиопатии, что может привести к внезапной смерти. 

Второе место занял боксер. Он склонен к врожденному аортальному стенозу, что может стать фатальным при сильных нагрузках. 

На третьем месте — кинг-чарльз-спаниель. У 90% собак этой породы развивается болезнь митрального клапана уже к 10 годам жизни, становящаяся причиной сердечной недостаточности. 

И, наконец, золотистые ретриверы. Хотя у них нет конкретных рисков, иногда они могут страдать от экссудативного перикардита. Это опасное состояние, когда жидкость скапливается вокруг сердца и вызывает обмороки.

Информационное агентство «Informing»

Можно ли восстановить печень при циррозе, объяснил врач-гепатолог Богомолов

Можно ли восстановить печень при циррозе, объяснил врач-гепатолог Богомолов

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Могут внезапно умереть: ветеринар назвал 4 породы собак, у которых слабое сердце

Сегодня, 19:38

Врач Габорец рассекретил, какая группа крови считается самой лучшей

Сегодня, 08:03

Можно ли восстановить печень при циррозе, объяснил врач-гепатолог Богомолов

Вчера, 11:08

Ученые назвали продукты, которые заставляют людей грустить

Вчера, 10:33

Онколог Черемушкин предупреждает о возможном раке мозга у детей из-за мобильников

10-06-2024, 11:08

Названы новые признаки, говорящие о приближении смерти

10-06-2024, 10:48

Именно поэтому человек устает: эти ночные привычки говорят о низком интеллекте

10-06-2024, 10:48

Daily Mail: употребление картошки фри приравнивается к выкуренной сигарете

9-06-2024, 18:08

Метеозависимым нужно выспаться и бросить пить: 10 июня их ждет беда

9-06-2024, 18:08

Онколог Каприн назвал главную ошибку, которая насыщает кровь источниками рака

8-06-2024, 20:18

Ученые выяснили, почему некоторых женщин привлекают «темные» личности

8-06-2024, 20:13

Названа главная легочная болезнь, угрожающая миллионам жителей России

7-06-2024, 20:23

Врачи-диетологи рассказали, что будет, если заварить чай второй раз

7-06-2024, 20:23

В Бурятии 10-летний мальчик гниет заживо

7-06-2024, 04:43

Ученые наконец-то нашли продукт, снижающий сахар в крови

5-06-2024, 18:43

Выявлена взаимосвязь между отказом от курения и психикой человека

5-06-2024, 17:33

Врач Умнов признался, какое мороженое угрожает работе мозга и ЖКТ

5-06-2024, 10:18

Эксперты перечислили вредные продукты, которые угрожают здоровью больше, чем колбаса

4-06-2024, 09:18

ES&T: Названы органы человека, где выявлен микропластик

4-06-2024, 09:18

В Крыму мать 3-х детей сбросила 35 килограммов без изнуряющих диет

3-06-2024, 19:58

Новости партнеров
2023
ru-RU