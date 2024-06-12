Могут внезапно умереть: ветеринар назвал 4 породы собак, у которых слабое сердце

На популярной страничке в TikTok ветеринар Бен регулярно делится полезными советами для заботливых владельцев домашних питомцев. Недавно эксперт обратил внимание на сердечно-сосудистые заболевания, которые часто встречаются у определенных пород собак.

На первом месте доберманы. По его словам, более 58% собак старше 7 лет страдают от дилатационной кардиомиопатии, что может привести к внезапной смерти.

Второе место занял боксер. Он склонен к врожденному аортальному стенозу, что может стать фатальным при сильных нагрузках.

На третьем месте — кинг-чарльз-спаниель. У 90% собак этой породы развивается болезнь митрального клапана уже к 10 годам жизни, становящаяся причиной сердечной недостаточности.

И, наконец, золотистые ретриверы. Хотя у них нет конкретных рисков, иногда они могут страдать от экссудативного перикардита. Это опасное состояние, когда жидкость скапливается вокруг сердца и вызывает обмороки.