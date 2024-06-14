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Доктор Мясников рассказал, какая пища грозит раком кишечника

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Доктор Мясников рассказал, какая пища грозит раком кишечника
Здоровье
Фото: @vector4stock / freepik.com

На телепрограмме «О самом главном» обсуждались ключевые аспекты раннего выявления рака кишечника. Это заболевание занимает второе место по распространенности среди мужчин и третье место среди женщин. Ведущие медицинские эксперты, включая колопроктолога Бадму Башанкаева и врача-хирурга Александра Мясникова, высветили несколько важных аспектов.

Рекомендации для снижения рисков развития опухоли кишечника

Башанкаев подчеркнул, что регулярные осмотры, включая проведение колоноскопии и анализы на скрытую кровь в кале, могут снизить риск развития опухоли кишечника до 95%. Он также объяснил, что ранняя диагностика особенно важна, так как рак часто развивается из полипов за длительный период времени, порой до 10-ти лет.

Мясников в свой черед отметил, что 5-15% случаев онкологии кишечника связаны с наследственностью. Людям, у которых родственники заболели этим видом рака до 50 лет, рекомендуется начинать проходить обследования на 10 лет раньше обычного возраста.

Особое внимание было уделено роли диеты в профилактике. Подчерквается, что потребление обработанного мяса, колбас, сахара, риса может увеличить риск данного заболевания.

Информационное агентство «Informing»

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