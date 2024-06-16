Информинг » Здоровье » Стали известны способы, как побороть бессонницу без таблеток

Стали известны способы, как побороть бессонницу без таблеток

Image 16+
Стали известны способы, как побороть бессонницу без таблеток
Здоровье
Фото: freepik.com

Для борьбы с бессонницей без таблеток врачи рекомендуют несколько эффективных методов. Важно правильное питание, богатое триптофаном. Этот аминокислотный компонент содержится в таких продуктах, как птичье мясо, сыр, орехи, семена, грибы, морепродукты, рыба, киви, вишня, черешня. Он способствует выработке мелатонина, который и регулирует сон.

Необходимо также минимизировать воздействие света перед сном. За час или два до сна рекомендуется избегать использования гаджетов, снижая освещенность в помещении для того, чтобы стимулировать естественное выделение мелатонина. Для поддержания здорового сна нужно отказаться от вредных привычек, таких как алкоголь и сигареты перед сном. Эти вещества могут нарушать нормальные циклы бодрствования и сна, пишет МК.

Информационное агентство «Informing»

Доктор Мясников рассказал, какая пища грозит раком кишечника

Доктор Мясников рассказал, какая пища грозит раком кишечника

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Стали известны способы, как побороть бессонницу без таблеток

Сегодня, 09:48

Смертельный вирус стремительно распространяется в Японии

Сегодня, 09:48

Доктор Мясников рассказал, какая пища грозит раком кишечника

14-06-2024, 19:48

Россиянам рассказали, как спастись от некоторых видов рака

13-06-2024, 11:23

Могут внезапно умереть: ветеринар назвал 4 породы собак, у которых слабое сердце

12-06-2024, 19:38

Врач Габорец рассекретил, какая группа крови считается самой лучшей

12-06-2024, 08:03

Можно ли восстановить печень при циррозе, объяснил врач-гепатолог Богомолов

11-06-2024, 11:08

Ученые назвали продукты, которые заставляют людей грустить

11-06-2024, 10:33

Онколог Черемушкин предупреждает о возможном раке мозга у детей из-за мобильников

10-06-2024, 11:08

Названы новые признаки, говорящие о приближении смерти

10-06-2024, 10:48

Именно поэтому человек устает: эти ночные привычки говорят о низком интеллекте

10-06-2024, 10:48

Daily Mail: употребление картошки фри приравнивается к выкуренной сигарете

9-06-2024, 18:08

Метеозависимым нужно выспаться и бросить пить: 10 июня их ждет беда

9-06-2024, 18:08

Онколог Каприн назвал главную ошибку, которая насыщает кровь источниками рака

8-06-2024, 20:18

Ученые выяснили, почему некоторых женщин привлекают «темные» личности

8-06-2024, 20:13

Названа главная легочная болезнь, угрожающая миллионам жителей России

7-06-2024, 20:23

Врачи-диетологи рассказали, что будет, если заварить чай второй раз

7-06-2024, 20:23

В Бурятии 10-летний мальчик гниет заживо

7-06-2024, 04:43

Ученые наконец-то нашли продукт, снижающий сахар в крови

5-06-2024, 18:43

Выявлена взаимосвязь между отказом от курения и психикой человека

5-06-2024, 17:33

Новости партнеров
2023
ru-RU