Стали известны способы, как побороть бессонницу без таблеток

Для борьбы с бессонницей без таблеток врачи рекомендуют несколько эффективных методов. Важно правильное питание, богатое триптофаном. Этот аминокислотный компонент содержится в таких продуктах, как птичье мясо, сыр, орехи, семена, грибы, морепродукты, рыба, киви, вишня, черешня. Он способствует выработке мелатонина, который и регулирует сон.

Необходимо также минимизировать воздействие света перед сном. За час или два до сна рекомендуется избегать использования гаджетов, снижая освещенность в помещении для того, чтобы стимулировать естественное выделение мелатонина. Для поддержания здорового сна нужно отказаться от вредных привычек, таких как алкоголь и сигареты перед сном. Эти вещества могут нарушать нормальные циклы бодрствования и сна, пишет МК.