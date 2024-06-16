Смертельный вирус стремительно распространяется в Японии

В Японии в настоящее время стремительно распространяется стрептококковый токсический шок, вызванный стрептококком группы А.

2 июня было зарегистрировано 977 случаев СТШ, что превышает прошлогодний рекорд в 941 случай.

Эти бактерии обычно вызывают у детей ангину, но опасны их варианты, способные быстро привести к смертельным последствиям, включая отечность конечностей, температуру, давление, проблемы с дыханием, а также некроз тканей. Люди старше 50 лет подвержены рискам.

Отмечается, что большинство смертей происходят в течение 48 часов после начала симптомов. Вспышки заболевания также были зафиксированы в нескольких европейских странах, вызывая обеспокоенность у медицинского сообщества.