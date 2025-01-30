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В Москве 34-летний мужчина потерял 20 миллионов рублей из-за круассана

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В Москве 34-летний мужчина потерял 20 миллионов рублей из-за круассана
В России / Москва / Происшествия
Фото из открытых источников

В Москве 34-летний мужчина лишился 20 миллионов рублей из-за того, что захотел съесть круассан. Его историю рассказала «Лента» со ссылкой на публикацию Telegram-канала Baza.

По информации первоисточника, в ноябре минувшего года он продал собственную квартиру за 14 миллионов рублей.

Деньги от продажи молодой человек решил вложить в криптовалюту

Поскольку курс биткоина тогда рос, за короткое время мужчина сумел неплохо заработать на этом. В переводе на рубли уже накопилась сумма в 20 миллионов.

Он решил, что с него достаточно, и захотел продать криптовалюту. Для этого вместе с флешкой, которая открывала доступ к цифровой валюте, вечером 22 января он приехал в Москву, где снял квартиру.

Утром следующего дня отправился в «Москва-Сити». Перед тем, как воспользоваться услугами обменника, молодой человек захотел перекусить в кафе круассаном, который, как он потом рассказывал, оказался слишком жирным, и запить его кофе.

В заведении общепита ему стало плохо - уже было не до обмена. Мужчина вернулся домой и лег спать. А наутро понял, что из рюкзака похитили флешку и кардхолдер с паролем.

Пострадавший обратился с заявлением в полицию.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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