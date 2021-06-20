Власти признают, что в Москве есть случаи заболевания ковидом уже после сделанных прививок. Мэр Москвы Сергей Собянин в сегодняшнем телеинтервью связал это с циркуляцией индийского штамма, который выявился гораздо более сильным, нежели другие варианты коронавируса, передает «Эхо Москвы».

Производители вакцин неоднократно подчеркивали, что препараты не защищают на 100 процентов от заражения, но обеспечивают протекание заболевания в легкой форме. Так что в том, что и привитые заражаются, ничего удивительного нет. Медики не устают повторять, что и вакцинированным следует придерживаться мер безопасности и не забывать о мытье рук, социальной дистанции, масочном режиме. По возможности следует избегать посещения мест массового скопления людей.

Сергей Собянин также отметил, что немало москвичей сейчас заболевают коронавирусом повторно. Показатели заболеваемости последних дней в Москве выявились максимальными с начала пандемии.

Число подтвержденных случаев заражения в РФ возросло за сутки на 17 611, в Москве - на 8305. Днем ранее было выявлено более 9 тысяч новых заболевших.

Ситуация с распространением коронавируса в столице продолжает оставаться сложной. Власти не устают повторять, что единственный способ переломить ее - вакцинация. Похоже, граждане прислушались к призывам - у некоторых пунктов вакцинации на этих выходных выстраивались очереди.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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