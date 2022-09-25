У единственного сына Константина Меладзе врачи обнаружили неизлечимое заболевание

Союз композитора Константина Меладзе с экс-возлюбленной омрачился большой трагедией. У наследника знаменитого музыканта обнаружили неизлечимое заболевание. Но известно об этом родителям стало не сразу.

Бывшая жена Меладзе призналась, что трехлетнему Валерию поставили страшный диагноз «аутизм». Как выяснилось, когда мальчику исполнилось 3 года, он терял резко приобретенные речевые навыки.

Приговор врачей стало для супругов настоящим ударом. Яна Сумм самостоятельно воспитывала ребенка, пока его отец месяцами ездил на гастроли и зарабатывал деньги на лечение.

«Это был расстрел, после которого тебе сказали жить дальше. Это тяжелое заболевание, оно никак не лечится, а только корректируется. Идет речь тяжелой форме аутизма у нашего малыша. Таких детей обучать можно, но тех, кто столкнулся с подобной проблемой, пробирает чувство страха, беспомощности и стыда», — призналась Сумм.

Отметим, что сейчас парню 17 лет. Он по-прежнему живет вместе с матерью. Композитор тщательно оберегает личную жизнь единственного сына, лишь время от времени в прессе появляются снимки или хоть какая-то информация.

Автор песен и продюсер Константин Меладзе тщательно оберегает свою личную жизнь. Но иногда в Сеть все же попадает информация, приоткрывающая завесу тайны.



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