Украинская народная артистка Ани Лорак лишилась прибыльного музыкального бизнеса в России

Певица из Украины Ани Лорак, которая более 10 лет жила в России, с началом СВО затаилась, перестала давать концерты, о спецоперации не говорит. Хотя в родной стране ее давно не ждут.

Спустя несколько месяцев певица вернулась к гастрольной деятельности. На октябрь - ноябрь у нее запланирован гастрольный тур по городам Германии. А вот свой бизнес в РФ артистка сворачивает. Ее компания ООО "Ани Лорак Продакшн", которая с 2015 года организовывала концерты, выпускала песни и клипы, окончательно закрылась. 11 октября этого года налоговая ликвидировала эту фирму. Когда-то фирма приносила Ани до 40 млн рублей в год, но с 2021 года организацию постоянно штормило после секс-скандала с композитором Константином Меладзе.

Юристы говорят, что ее закрыли из-за "недостоверных сведений". При этом сохранить компанию реально. Все неточности с юридическим адресом устранимы.

Впрочем, Лорак не полностью прекратила зарабатывать в РФ. Она все еще числится индивидуальным предпринимателем, а это означает, что возможность для заработка осталась.