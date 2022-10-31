Дети примадонны Пугачёвой и шоумена Галкина получили израильские паспорта

Сегодня СМИ сообщили о том, что дети Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* (не без содействия Министерства алии и интеграции Израиля) получили израильские паспорта. Елизавета Максимовна и Гарри Максимович (18 сентября 2013 года рождения) теперь новые граждане Израиля.

По законам страны, лица, не достигшие совершеннолетия, не имеют права на самостоятельную подачу заявления о предоставлении загранпаспорта. Такую заявку может подать отец или мать. При этом несовершеннолетние обязаны присутствовать во время оформления прошения на даркон.

Загранпаспорт детям выдается не более чем на пять лет. Младше 14 лет лица получают документ с максимальным сроком действия. Дети старшего возраста получают паспорт в зависимости от количества лет, которые остались до достижения совершеннолетия (то есть до 18 лет).

Добавим, что сама Пугачёва тоже получила израильский паспорт. Документ был выдан ей в Иерусалиме пока что на год – с 22 мая этого года по 21 мая следующего года.

* Признан иногентом в России