НТВ: Инна Чурикова незадолго до своей смерти просила директора театра «не списывать» ее

Смерть народной артистки Российской Федерации Инны Чуриковой стала настоящим шоком для ее близких и поклонников. Несмотря на свое слабое здоровье, знаменитость готовилась вернуться на любимую сцену в феврале. Однако 14 января жизнь Инны Михайловны оборвалась — остановилось ее сердце.

Вероятно, о таком исходе даже не думала сама актриса. Незадолго до своей госпитализации в Боткинскую больницу, звезда кино пообщалась с директором театра им. Вахтангова. Чурикова его попросила об одном одолжении.

«Она сильно переживала, мне звонила. Представляете, слышать такое: "вы меня не списывайте, пожалуйста?"» — рассказал Кирилл Крок.

Напоминаем, свои последние дни жизни Инна Чурикова была в больнице. После падения в 2022 году прямо на сцене у актрисы нашли кисты в головном мозге. В результате артистка часто падала. Доктора думали об операции, однако увеличивающиеся новообразования не этого сделать врачам не позволили.