Орбакайте анонсировала выход продолжения кинокомедии «Любовь-Морковь» с ее участием

Кристина Орбакайте анонсировала выход на отечественные экраны кинокомедии «Любовь-морковь» с ее участием. Новый эпизод получил название «Восстание машин».

Не секрет, что певица сейчас живет на две страны. Большую часть времени артистка находится в Америке. Однако для работы Кристина регулярно прилетает в Россию. Орбакайте не только дает в РФ концерты, но снимается в кинопроектах. О новом фильме дочь Примадонны рассказала в соцсетях.

Комментарии к посту она закрыла, поскольку нередко исполнительнице пишут гадости из-за эмиграции ее сына в США. Кроме того, травят певицу из-за матери.

«Любовь-морковь» в прокат выйдет 30 марта. Сюжет сериала крутится вокруг семьи Голубевых. В век высоких технологий им надо разобраться с воспитанием своего сына. Родители тоже оказались «захваченными» современными гаджетами, поэтому эту проблему также должны решить. Экранным супругом Орбакайте остался Гоша Куценко.