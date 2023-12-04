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Врач Павлова сообщила, как улучшить показатели крови без лекарств

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Врач Павлова сообщила, как улучшить показатели крови без лекарств
Здоровье
Фото: freepik.com

Эндокринологом Зухрой Павловой были выделены ключевые факторы, влияющие на продолжительность и качество жизни. Прежде всего, нужно контролировать уровень железа и сахара в крови, что может способствовать поддержанию здоровья. Также стоит уделить время печени после изменения образа жизни, включая коррекцию питания и физическую активность. 

Выведение из организма лишней мочевой кислоты улучшит показатель крови, а он тоже зависит от пищевых привычек и стиля жизни. Павлова подчеркивает, что только одни препараты, улучшающие показатели крови, не гарантируют улучшение качества здоровья и жизни. Более того, лекарства нужно принимать только после консультации с лечащим врачом.

Информационное агентство «Informing»

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