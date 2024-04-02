Под крылом у звезд: Глоба назвала три знака зодиака, которых ждет счастье с 2 апреля

Три знака зодиака, счастливыми которым суждено стать с начала апреля, согласно астрологу Тамаре Глоба - Тельцы, Близнецы и Львы.

Тельцы проявят активность в деловой сфере, их встречи и звонки будут успешными, а спорные ситуации разрешатся легко. Близнецы ожидают удачи в творческих и личных сферах. Весна подарит им возможность наладить старые связи и завести новые знакомства, делая этот период радостным и беззаботным.

Львы получат толчок для развития и должны использовать свое время на самосовершенствование. Несмотря на занятость, им рекомендуется быть готовыми помочь близким людям. Эти прогнозы придают оптимизма, даруя надежду на счастливые перемены в жизни представителей указанных знаков зодиака, пишет ngnovoros.ru.