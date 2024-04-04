Купите лотерейный билет: кто по прогнозу Глобы обретет денежную фортуну с 5 апреля

Они будут втянуты в водоворот денежного везения. По словам известного астролога Павла Глобы, эти люди могут смело попытать свою удачу в лотерее, так как с 5 апреля их ожидает прилив финансового успеха. Приобретение лотерейного билета будет оправданным.

Ведомство счастья начинается с Овнов. Им предстоит успешно справиться с любым делом, а их финансовое положение будет укрепляться с каждым часом. Наследство от дальних родственников или возврат старого долга может стать неожиданным подарком.

Стрельцам удастся превратить свое хобби в источник дохода, находя работу мечты, которая приносит радость и финансовую выгоду. С настойчивостью и трудолюбием деньги придут быстрее, пишет ngnovoros.ru.