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Финансовые возможности: Эти два знака зодиака обогатятся

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Финансовые возможности: Эти два знака зодиака обогатятся
Гороскопы
Фото: @freepik / freepik.com

С астрологическим периодом ретроградного Меркурия, начавшимся 1 апреля, нас всех ожидают поразительные сюрпризы и неожиданные повороты событий. С 4 по 8 апреля особенно удачливыми окажутся представители двух знаков зодиака, чье финансовое положение будет под влиянием этого периода.

Девы

Для Дев этот период обещает финансовый подъем без лишних усилий, возможно, благодаря щедрым денежным потокам, вознаграждающим их прошлые труды.

Козероги

Козероги смогут обнаружить, что смена работы и карьерный поворот принесут финансовую свободу и новые возможности для роста. 

Этот период весьма благоприятен для изучения новых карьерных горизонтов и стремления к изменениям в поисках финансового благополучия, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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