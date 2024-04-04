Избранники Бога: Павел Глоба предрек дикую волну успеха трем знакам зодиака с 4 апреля

Алмазная полоса для представителей трех зодиакальных созвездий будет продолжаться до конца весны, начиная с 4 апреля. В этот период все представители стихии воды смогут уверенно встретить удачу.

Раки

Для Раков будут два критических дня: 4 и 5 апреля 2024, но они смогут успешно преодолеть эти испытания, если не поддадутся эмоциям. Весь месяц Раки будут находиться в коридоре удачи, достигая успеха во всех делах.

Скорпионы

Скорпионам удача улыбнется, но только при осторожности, особенно 4 апреля. Необходимо избегать алкоголя и быть внимательными за рулем. Однако в целом период будет благоприятным, особенно финансово.

Рыбы

Рыбам же следует быть осторожными с мошенниками, но с 5 апреля 2024 удача улыбнется им, поддерживая их до конца апреля. Важно взять инициативу в свои руки для успеха в финансовых и карьерных делах.