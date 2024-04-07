Боги осыпят деньгами: Глоба назвала 3 знака зодиака, которых осыпит бриллиантовый дождь уже с 7 апреля

Астролог Тамара Глоба прогнозирует удивительные успехи для трех знаков зодиака на 7 апреля 2024 года. В целом этот день будет благоприятным для обучения, развития творчества, либо занятий всеми видами спорта.

Львам Глобой был обещан финансовый рост, а также возможность насладиться роскошью или улучшить свое материальное положение. Весам и Скорпионам также предстоит финансовое благополучие и проявление творческих и спортивных способностей. День подходит для обучения и развития, но при этом необходимо контролировать расходы, чтобы избежать излишних трат.