Боги осыпят деньгами: Глоба назвала знаки зодиака, которых ждет бриллиантовая полоса с 8 апреля

Прогноз от астролога Тамары Глобы обещает выдающийся успех для этих 4-х знаков зодиака: Львов, Весов, Скорпионов, Козерогов. Этот день, 8 апреля, будет благоприятным для многих знаков, но упомянутые четыре получат особую поддержку от звезд.

Астролог советует использовать этот период для достижения поставленных целей и раскрытия потенциала, а также обращать внимание на знаки судьбы и свою интуицию. Для Львов обещается финансовый успех, Весы и Скорпионы будут благополучны во всех аспектах жизни, а Козероги будут радоваться в семейной сфере и домашнем комфорте, пишет ngnovoros.ru.