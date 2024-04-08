Купюры обрушатся на них как дождь: Павел Глоба посоветовал купить лотерейный билет двум знакам с 8 апреля

По словам Павла Глобы, в середине весны 2024 года два знака Зодиака имеют большой шанс получить значительное материальное благополучие, в том числе, благодаря удачному лотерейному билету. Этим счастливчикам стоит быть готовыми к резкому увеличению своего дохода и возможности получить прибыль даже из авантюр.

Близнецы

У этого знака дела пойдут в гору, и доход будет расти быстрее, чем обычно. Даже рискованные действия могут принести прибыль. Советуется не допускать страха и быть готовым к активному шагу.

Водолеи

В материальном плане у Водолеев также будет благоприятный период. Однако, помимо увеличения дохода, они столкнутся со множеством соблазнов. Нужно пройти проверку судьбы и не поддаваться соблазнам для того, чтобы обеспечить долгосрочное материальное благополучие, пишет Город Киров.