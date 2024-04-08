Купюры обрушатся как снег на голову: Глоба рекомендует купить лотерейный билет этим знакам с 8 апреля

По прогнозу Глобы, с середины весны два знака могут ожидать значительного финансового успеха, даже лотерейный билет, купленный в этот период, может принести крупный и неожиданный выигрыш.

Близнецы

У этого знака зодиака уже начинают происходить перемены в жизни, дела становятся успешнее, а доход постепенно увеличивается. Прогноз астролога предвещает, что это только начало, и дальше ситуация будет еще лучше. Советуется не доверять страху, а довериться удаче, которая в любом случае не подведет.

Водолеи

У представителей этого знака также не будет проблем с финансами, но есть риск соблазниться и потерять состояние, если не удастся удержаться от излишних трат. Есть шанс успешно пройти этот тест на прочность, чтобы обеспечить стабильное финансовое благополучие, пишет Город Киров.