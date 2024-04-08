Отмеченные Богом: Глоба назвала два знака, которые совершат прорыв с 8 апреля

По прогнозу известного астролога Тамары Глобы, апрель станет месяцем прорыва для двух знаков Зодиака.

Раки

Для представителей этого знака перемены связаны в основном с работой. Они ощутят настоящий успех и признание со стороны начальства, особенно в проектах, связанных с командировками. Однако важно не забывать и о других сферах жизни, таких как семья. Возможны трудности с жильем, поэтому важно проявлять осторожность.

Водолеи

Для представителей этого знака наступит период невероятной удачи. Этот месяц будет идеальным для любовных отношений и привлечет повышенное внимание со стороны окружающих. Ваш успех будет вызывать восхищение и аплодисменты. Надо сохранить здравый рассудок и не зазвездиться, но в целом этот месяц принесет в вашу жизнь настоящий прорыв, пишет ГОрод Киров.