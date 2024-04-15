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Их ждет грандиозное продвижение во всех сферах жизни в апреле: Володина назвала один знак

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Их ждет грандиозное продвижение во всех сферах жизни в апреле: Володина назвала один знак
Гороскопы
Фото: freepik.com

Известный астролог Василиса Володина делится прогнозами на 2024 год для Водолеев, утверждая, что этот год будет особенно удачным. Символом года является Зеленый Дракон, который, по мнению Володиной, заметит их способности и поддержит в продвижении по жизни.

В профессиональной сфере ожидаются перспективные предложения и захватывающие проекты. Водолеям советуется проявлять активность, инициативу и демонстрировать свои лучшие качества для достижения успеха.

В личной жизни предстоит период благополучия, где те, кто в поиске, могут найти долгосрочные отношения, а те, кто уже в отношениях, достигнут нового уровня гармонии. Володина рекомендует Водолеям тщательно спланировать год и следовать выбранному направлению для максимального использования благоприятных обстоятельств.

Информационное агентство «Informing»

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