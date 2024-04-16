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Лотерейный билет сорвет куш: Глоба назвал знак зодиака, который станет звездой в апреле

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Лотерейный билет сорвет куш: Глоба назвал знак зодиака, который станет звездой в апреле
Гороскопы
Фото: @rawpixel.com / freepik.com

По мнению известного астролога Павла Глобы, апрель 2024 года будет периодом пика успеха для представителей знака Рака. Их ждет обилие удачных событий и благоприятных обстоятельств, которые будут сопутствовать им на каждом шагу. Возможно, что Раки смогут даже выиграть в лотерее или получить значительную награду за свои усилия.

Ракам рекомендуется доверять своей интуиции и быть готовыми к переменам

Глоба советует Ракам доверять своей интуиции и быть готовыми к переменам. Он предсказывает, что им откроются новые и неожиданные источники дохода, а все их начинания будут увенчаны успехом. Важно не бояться рисковать и вступать в новые авантюры, так как Вселенная будет поддерживать их.

Таким образом, согласно астрологическому прогнозу, в апреле 2024 года Раки могут рассчитывать на благоприятные обстоятельства, которые помогут им раскрыть свой потенциал и обрести новые возможности для улучшения финансового положения, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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